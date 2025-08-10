GROSSETO – Incidente solo mezz’ora fa tra Braccagni e Grosseto, tra il bottegone e la rotonda che porta al cimitero. Un’auto è uscita di strada finendo oltre la carreggiate e restando in bilico sulla fossetta.

Alcuni automobilisti che arrivavano dietro la vettura si sono fermati a soccorrere l’automobilista, un giovane di una ventina di anni.

Alcuni hanno bloccato l’auto che si trovava in bilico, altri hanno tenuto la portiera aperta aiutando l’autista ad uscire. Sembra che il giovane abbia perso il controllo dopo che un animale ha attraversato la strada.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.