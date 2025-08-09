FOLLONICA – La cantante follonichese Angela Ciraldo, 32 anni, torna a farsi ascoltare con un brano inedito dal titolo “Specchio”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali – da Spotify a YouTube, fino ad Apple Music.

Il brano, come racconta l’artista, nasce da un percorso personale profondo: «Prima di poter amare un’altra persona, ho capito che dovevo imparare ad amare me stessa – spiega Angela – e questo non sarebbe stato possibile senza accettare davvero chi sono e tutto ciò che fa parte della mia vita».

Con un significato intenso e autentico, “Specchio” invita l’ascoltatore a chiudere gli occhi, a lasciarsi trasportare dalla musica e a riflettere su sé stesso, ritrovando nelle parole e nelle melodie frammenti della propria esperienza.

Un brano che parla di consapevolezza, autoaccettazione e rinascita interiore, e che vuole essere un incoraggiamento per chi sta cercando la propria strada verso l’amore più importante: quello per sé stessi.