ORBETELLO – Momenti di apprensione oggi, intorno alle 13.45, per un’emergenza in mare al largo della Feniglia.

(Foto d’archivio)

I soccorsi sono stati attivati a seguito di una chiamata proveniente da un’imbarcazione, dove un uomo di 58 anni aveva riportato una ferita.

Le operazioni di assistenza sono state coordinate congiuntamente da Guardia Costiera e Vigili del fuoco, che hanno provveduto a raggiungere l’imbarcazione e a scortarla fino al porticciolo di Cala Galera.

Qui ad attendere il ferito c’era un’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano, che ha preso in carico l’uomo per il trasporto al pronto soccorso di Grosseto. Non sarebbe in pericolo di vita.