SORANO – “Istituita nel luglio 2024 con voto unanime del consiglio comunale su proposta della giunta la Consulta delle Frazioni, ‘organismo consultivo degli organi comunali’, si è riunita in un anno solo due volte, nell’ottobre e nel dicembre 2024. Nessuna riunione nel 2025”. A dirlo sono i consiglieri comunali di opposizione di Sorano Civica.

“Eppure – dichiarano in un’interrogazione a risposta orale i consiglieri Matteo Santarelli e Pierandrea Vanni -, nell’articolo 2 dell’apposito regolamento si dice che ‘La consulta ha lo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio politica, economica e culturale di Sorano. Ha il compito di sostenere una costante collaborazione tra il Comune e le realtà del territorio al fine di perseguire al meglio gli interessi della collettività'”.

Nell’interrogazione si chiede di sapere “perché nel 2025 la Consulta non si è mai riunita e se tale comportamento non contraddice quanto affermato dalla amministrazione comunale nella premessa alla delibera consiliare”.