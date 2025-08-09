GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 9 agosto 2025
Ariete sarà in forma: buona energia, ma attenzione all’ansia.
Toro, segno del giorno, troverà tranquillità interiore e chiarezza emotiva.
Consiglio escursione: passeggiata tra le vigne di Scansano, per trovare pace e collegamento con i tuoi valori interiori.
Gemelli vivrà conversazioni entusiasmanti. Ottimo per nuove conoscenze.
Cancro cercherà intimità: riservati momenti di ascolto e coccole.
Leone sarà deciso e galvanizzato: ma dosalo con misure.
Vergine mostrerà intuizioni pratiche: utile sistemare piccoli disordinamenti.
Bilancia vivrà armonia tra amici: ottimi scambi emotivi.
Scorpione sarà penetrante e deciso. Ottimo giorno per concludere questioni importanti.
Sagittario vorrà libertà: pianifica spostamenti veloci o idee fuori routine.
Capricorno concentrato sul concreto: porterà risultati tangibili.
Acquario creativo e visionario: guardi oltre i confini.
Pesci avranno sensibilità potenziata: ascolta musica, scrivi, senti.