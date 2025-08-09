SIENA – A causa di un incidente, si registra traffico rallentato con lunghe code sulla statale 223 “di Paganico” all’altezza di San Lorenzo a Merse, nel territorio comunale di Monticiano (SI).

Le code vengono segnalate in particolare in direzione Grosseto.

Nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un camper e due autovetture.

Il personale Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale in sicurezza il prima possibile. Al momento non ci sono informazioni su eventuale persone rimaste ferite nello scontro.