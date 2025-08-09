GROSSETO – Finisce 1-0 per la Primavera della Fiorentina il test amichevole del Grosseto, il terzo dopo quelli contro Pianese e San Donato Tavarnelle (foto Lettieri). Al Viola Park i torelli hanno sgambato al cospetto di una formazione giovane ma ben assestata, andata a segno nel primo tempo.

Gli unionisti sono scesi in campo con Cardelli, D’Ancona, Brenna, Ampollini, Sartorelli, Sacchini, Bellini, Sabelli, Addiego Mobilio, Ferronato e Benedetti; a disposizione di mister Indiani Lampret, Musardo, Mussio, Corallini, Cretella, Della Latta, Marzierli, Regoli, Riccobono, Gnazale, Shenaj, Visconti, Carlotti, Gonnelli, Lorenzini, Ciraudo, De Rosa e Diallo.

Buone notizie sul fronte abbonamenti rinnovati, attualmente 335; lunedì inizierà la vendita dei nuovi abbonamenti, ma la società biancorossa ha deciso di prorogare la possibilità della prelazione per gli ultimi ritardatari fino al 22 agosto, termine oltre il quale i posti saranno ritenuti liberi.