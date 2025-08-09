CAPALBIO – Un appuntamento aperto a tutti i cittadini: Fratelli d’Italia sarà in piazza della Provvidenza a Capalbio domenica 10 agosto, dalle 18 alle 21, con un gazebo informativo “per discutere con i cittadini delle due grandi riforme che l’Italia attendeva da decenni – spiegano da Fdi -: Giustizia e Sicurezza”.

“Un’iniziativa pensata non solo per illustrare i contenuti delle riforme promosse dal governo, ma anche per ascoltare le opinioni, le idee e le proposte di chi vive ogni giorno il territorio – prosegue il presidente provinciale di Fdi Luca Minucci -. L’evento vedrà la partecipazione della senatrice Simona Petrucci, che sarà a disposizione per un dialogo diretto con i presenti. Nel corso dell’appuntamento, verrà presentata anche l’edizione 2025 dell’Enigmistica Tricolore, simbolo di un legame tra cultura popolare e impegno politico”.

“Fratelli d’Italia non va in vacanza – ha dichiarato la senatrice Simona Petrucci – anzi, anche nel pieno dell’estate continuiamo a essere presenti tra la nostra gente, nei luoghi dove vivono, lavorano e trascorrono il loro tempo libero. È solo attraverso il contatto diretto e costante con i cittadini che possiamo capire fino in fondo le reali esigenze del territorio e trasformarle in azioni concrete. Giustizia e Sicurezza non sono slogan ma pilastri fondamentali per un Paese moderno, libero e capace di garantire opportunità e serenità a tutti. L’impegno del governo Meloni prosegue: continueremo a portarlo avanti con determinazione attraverso queste e altre grandi riforme con cui stiamo ridando slancio alla Nazione”.