FOLLONICA – Ufficialmente presentato il programma del settore giovanile per la stagione 2025-’26 in casa Follonica Hockey a cura del nuovo responsabile Franco Polverini. La società di via Campioni d’Europa conferma la propria vocazione formativa, puntando su un progetto che parte dai giovani, con l’elaborazione di un piano di collaborazione strutturata con gli istituti scolastici della zona, in particolare con le scuole dell’infanzia, per promuovere gli sport rotellistici. Un’opportunità stimolante ed educativa per i bambini che desiderano avvicinarsi all’hockey, sport di squadra divertente e formativo, in grado di sviluppare coordinazione, abilità motorie e intelligenza tattica, o al pattinaggio artistico, come disciplina individuale che potenzia le capacità di disciplina, organizzazione e senso artistico e musicale.

Per quanto riguarda l’avviamento e il minihockey, sarà confermato il progetto Scuola Hockey Follonica 1952 già avviato lo scorso anno con ottimi risultati. Le sedute saranno guidate direttamente da mister Polverini, in sinergia con il settore del pattinaggio artistico, per rafforzare le abilità di base nel pattinaggio, elemento fondamentale nella crescita sportiva dei più piccoli.

La nuova stagione vedrà inoltre la prosecuzione del progetto di formazione di giovani allenatori, da cui lo scorso anno sono emerse tre nuove figure tecniche, tra hockey e pattinaggio artistico. Altri due giovani sono entrati a far parte del corpo arbitri, a conferma dell’impegno del Follonica Hockey nel valorizzare tutte le passioni legate a questo sport, anche oltre il campo da gioco.

Nel settore agonistico, il Follonica Hockey 1952 parteciperà con tre squadre Under 13, di cui una interamente femminile nell’ambito del progetto Roses Roll , una squadra Under 15 , una Under 19 e una rosa di Serie B, pensata come naturale sbocco per i ragazzi over 14 in preparazione al passaggio alle categorie senior.

Per la categoria Under 11 non sarà prevista l’iscrizione diretta: i bambini in età verranno inseriti in prestito mirato presso la società di Grosseto, pur mantenendo la possibilità di partecipare ai campionati con il Follonica nella categoria superiore.

“È però fondamentale – ha sottolineato Polverini – che i più piccoli abbiano l’opportunità di misurarsi nel campionato della loro fascia d’età”.

Iscrizioni aperte per tutti i bambini e ragazzi interessati all’hockey o a intraprendere un percorso agonistico. Ogni squadra sarà affiancata da un preparatore atletico e da un preparatore dei portieri, per garantire un percorso di crescita completo e professionale.

Proseguiranno anche i progetti speciali già avviati con successo: Roses Roll, per la promozione dell’hockey femminile e Progetto Arcobaleno, per l’inclusione attraverso lo sport

Per maggiori informazioni e iscrizioni [email protected]