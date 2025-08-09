RISPESCIA – Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, ha visitato Festambiente 2025, il festival nazionale di Legambiente in corso a Rispescia, accompagnata da Angelo Gentili, coordinatore del festival, e Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente.

Brambilla ha visitato tutti gli spazi della manifestazione, soffermandosi in particolare sulle aree dedicate all’educazione ambientale e al benessere animale.

La parlamentare ha poi preso parte alla conferenza di presentazione del XIV Rapporto nazionale “Animali in Città”, promossa da Legambiente, che ha evidenziato i gravi ritardi strutturali e le forti disomogeneità nei servizi pubblici dedicati agli animali d’affezione.

“Serve una sanità veterinaria pubblica di prossimità e una rete nazionale dei Garanti per i diritti degli animali – ha ribadito Legambiente – per tutelare il benessere delle famiglie e dei loro animali”.