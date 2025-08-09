FOLLONICA – Serata di festa nel rione gialloverde di Follonica: è andata in scena venerdì 8 agosto la Corrida a Senzuno, tra balli, gag ed esibizioni di ogni tipo.

I vari partecipanti si sono esibiti davanti ad un folto pubblico e alla giuria, in un clima di festa e simpatia.

“Aurora ha vinto la 12a edizione de La Corrida a Senzuno, seconda Ania e terza Lucia – annuncia l’associazione rione Senzuno -. Premio simpatia al gruppo Amarcord. Grazie alla giuria composta da Stefano Scalzi, Stefano Fedeli, Diria Ceccarelli e Mario Mainetto. Grazie all’amministrazione comunale con la presenza del sindaco Matteo Buoncristiani e dell’assessore Azzurra Droghini. Grazie a tutti i concorrenti per la partecipazione e ai volontari del rione per l’impegno profuso”.

Il prossimo appuntamento, con tutti i rioni follonichesi, è per il 21 agosto in piazza Guerrazzi, giorno in cui verrà presentata l’edizione 2026 del Carnevale, dai bozzetti alle date ufficiali.

