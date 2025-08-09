GROSSETO – «Con il sole alto e lo sguardo lungo, Azione si avvicina alle elezioni regionali con la coerenza di chi ha fatto una scelta chiara fin da subito. A febbraio di quest’anno siamo stati i primi a sostenere Eugenio Giani, come partito e come lista “Avanti con Giani”, ben prima che si sciogliessero le riserve all’interno del suo stesso partito e degli altri partecipanti della coalizione di centrosinistra».

Così Azione Grosseto in una nota.

«In un contesto politico in cui le certezze sembrano merce rara, la nostra coerenza è un valore e trova piena rappresentazione nella figura del Presidente Giani, espressione di una guida riformista, concreta e inclusiva».

«Siamo soddisfatti che oggi la sua candidatura venga naturalmente riconfermata: non era affatto scontato, soprattutto in tempi in cui il Partito Democratico è stato caratterizzato acceso dibattito interno. Senza spirito polemico, ma con orgoglio, possiamo dire che Azione ci ha creduto fin dall’inizio, perché vede in Giani la sintesi possibile tra pragmatismo amministrativo e visione riformista».

«Nelle modalità che riterremo più opportune insieme ai nostri compagni di viaggio socialisti, liberali e repubblicani rappresenteremo in questa coalizione l’area più pragmatica e riformista del raggruppamento. Siamo pronti a dare il nostro contributo politico e programmatico per costruire una proposta credibile, solida e concreta per i cittadini toscani e per la Maremma».