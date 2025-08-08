GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 8 AGOSTO

AMIATA

8-8-2025 – Torna la “Piazza Letteraria” a Santa Fiora: venerdì l’apertura con Maurizio Mannoni

8-8-2025 – Castel del Piano in festa con la contrada Poggio: giochi, musica e sapori tipici

CAPALBIO

8-8-2025 – Al via “Visioni jazz”: ecco la mostra fotografica e il concerto di “Emanuele Parrini trio”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

8-8-2025 – Torna la Corrida a Senzuno: esibizioni, musica e divertimento nel rione gialloverde

8-8-2025 – Ricordi, musica e solidarietà: i volontari de La Farfalla portano Sanremo in piazza

Fino 21-9-2025 – “De-codificazioni”: attualità e cambiamento nella mostra di Giuseppe Linardi in pinacoteca

GAVORRANO

Fino al 17-8-2025 – Tradizione, gusto e solidarietà: a Bagno di Gavorrano torna la Festa Maremmana 2025

Fino al 17-8-2025 – Arte contemporanea a Ravi Marchi: in mostra le “Donne in miniera” di Massimo Bertocci

GROSSETO

Fino al 10-8-2025 – Al via Festambiente: cinque giorni di cultura, giochi e musica. IL PROGRAMMA COMPLETO

Fino al 16-8-2025 – Montepescalì celebra il cinghiale maremmano: dieci giorni di festa tra musica, tradizioni ed eventi

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 10-8-2025 – Torna la tradizione con gusto: al via la XXXIV edizione della Sagra del Baccalà a Sant’Andrea

Fino al 29-8-2025 – Edizione speciale di Vinellando, musica, teatro e danza: ecco il mese di agosto di Magliano in Toscana

MANCIANO

8-8-2025 – 40 anni di museo di Preistoria e Protostoria: al via la mostra con centinaia di reperti

Fino al 17-8-2025 – A Marsiliana torna la Sagra dei Pici, con una settimana dedicata anche allo zafferano

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

Fino al 31-8-2025 – Mostra: il polo culturale “Pietro Aldi” celebra il centenario di Giovanni Spadolini

MASSA MARITTIMA

8-8-2025 – Lago dell’Accesa, tornano gli eventi estivi: dal concerto all’alba all’osservazione delle stelle

Fino al 14-8-2025 – “Mare”: alla galleria Spaziografico la mostra dell’artista elbano Giovanni Di Brizzi

MONTE ARGENTARIO

Fino al 9-8-2025 – Porto Ercole: al via la seconda edizione dell’Argentario Jazz Festival

Fino al 13-8-2025 – La Costa d’Argento nelle foto dei Fratelli Gori: al via la mostra al centro studi “Fanciulli”

MONTIERI

8-8-2025 – A Montieri torna “A luna bona”: musica, danza e meraviglia nel borgo

ORBETELLO

Fino al 17-8-2025 – “IntroSpettro”: all’ex Polveriera Guzman la personale di Violino Mantieco

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

SCARLINO

8-8-2025 – ‘60s Beatles and More: in piazza lo spettacolo delle “Voci fuori dal coro”

SABATO 9 AGOSTO

AMIATA

9-8-2025 – Santa Fiora in Musica: tre concerti gratuiti, dalle canzoni di Sanremo all’omaggio a Paolo Conte

9-8-2025 – Alla scoperta del castello Aldobrandesco: dal tour serale al laboratorio di miniatura

Fino al 10-8-2025 – Conferenze, workshop, trattamenti olistici, artigianato: a Salaiola torna la “Festa delle Luna”

Fino al 20-8-2025 – “Il pittore e la leonessa”: a Santa Fiora la mostra di Ernest Verner

Fino al 20-8-2025 – Quando il rifiuto diventa arte: Semproniano ospita la Trash Art

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

9-8-2025 – Al via il Follonica Summer Nights al Parco centrale: si inizia con lo show per bambini di Lucilla

9-8-2025 – Canzoni, ricordi, musica e danza: in città due serate tra spettacolo e solidarietà

GAVORRANO

Fino al 16-8-2025 – Dalla festa medievale al Salto della Contessa, dal palio delle botti alle notti di vino: tutti gli appuntamenti dell’estate gavorranese

GROSSETO

Fino all’11-8-2025 – “Antonio e Cleopatra”: a Roselle la rilettura di Shakespeare firmata Francesco Tarsi

Fino al 16-8-2025 – Montepescalì celebra il cinghiale maremmano: dieci giorni di festa tra musica, tradizioni ed eventi

MAGLIANO IN TOSCANA

MANCIANO

9-8-2025 – A Manciano si saluta la luna piena con la musica del Gruppo Caronte

9-8-2025 – A Manciano torna “Numera Stellas”: sotto il cielo più buio dell’Italia con l’astrofisico Masi

MASSA MARITTIMA

MONTE ARGENTARIO

Fino al 9-8-2025 – Porto Ercole: al via la seconda edizione dell’Argentario Jazz Festival

ORBETELLO

PITIGLIANO

ROCCASTRADA

9-8-2025 – Doppio appuntamento con il Grey Cat Festival: Geri a Roccastrada, Bonaccorso a Follonica

9-8-2025 – Al via l’estate montemassina: da “Calici sotto il castello” ai concerti. IL PROGRAMMA

DOMENICA 10 AGOSTO

AMIATA

Fino al 10-8-2025 – Conferenze, workshop, trattamenti olistici, artigianato: a Salaiola torna la “Festa delle Luna”

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

10-8-2025 – Doppio appuntamento con il Grey Cat Festival: Geri a Roccastrada, Bonaccorso a Follonica

GAVORRANO

Fino al 16-8-2025 – Dalla festa medievale al Salto della Contessa, dal palio delle botti alle notti di vino: tutti gli appuntamenti dell’estate gavorranese

GROSSETO

10-8-2025 – La magia delle stelle cadenti: doppio appuntamento con l’osservatorio astronomico

Fino all’11-8-2025 – “Antonio e Cleopatra”: a Roselle la rilettura di Shakespeare firmata Francesco Tarsi

Fino al 16-8-2025 – Montepescalì celebra il cinghiale maremmano: dieci giorni di festa tra musica, tradizioni ed eventi

MAGLIANO IN TOSCANA

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

10-8-2025 – Stelle cadenti, musica e degustazioni: a Massa Marittima si brinda con “Le notti del vino”

10-8-2025 – Lago dell’Accesa, tornano gli eventi estivi: dal concerto all’alba all’osservazione delle stelle

MONTE ARGENTARIO

10-8-2025 – Incontri con l’autore: al centro studi don Pietro Fanciulli arriva il libro “Fiamme sulla laguna”

ORBETELLO

Fino al 25-8-2025 – Agosto di gusto e divertimento a Fonteblanda: tornano la Sagra della Frittura di Pesce e la Sagra del Cacciucco

PITIGLIANO

