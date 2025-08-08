FIRENZE – Nel girono del via libera da parte della direzione regionale del Partito democratico per Eugenio Giani arriva il sostegno anche da parte del Movimento 5 Stelle.

Poco prima della direzione infatti ieri sera, nel tardo pomeriggio, era arrivato il responso del voto degli iscritti del Movimento che in maggioranza hanno approvato la proposto di accordo con il Pd. Adesso andranno limitati i vari aspetti programmatici, ma l’ipotesi di vedere una coalizione “campo largo” in Toscana adesso è più che concreta.

Giani: «Il mio impegno continua»

«Con emozione e responsabilità – spiega Giani -, accolgo la proposta del Partito Democratico della Toscana di candidarmi a un secondo mandato come Presidente della Regione Toscana. In questi anni abbiamo attraversato sfide enormi: la pandemia, le emergenze ambientali, la crisi economica. Ma lo abbiamo fatto insieme, con determinazione, coraggio, visione. Abbiamo seminato molto, e i frutti si cominciano a vedere. La Toscana è più forte, più giusta, più sostenibile. Abbiamo investito sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro, sulla cultura, sulla transizione ecologica, sulla Toscana diffusa e sulle infrastrutture senza mai dimenticare nessuna comunità, nessun territorio».

«Il mio impegno continua – continua Giani -, con la stessa passione del primo giorno. Perché governare non è mai stato un atto individuale, ma un progetto collettivo, fatto di ascolto, partecipazione e futuro. Grazie a tutta la comunità del Partito Democratico per la fiducia. Al segretario regionale Emiliano Fossi e alla segreteria per tutto il lavoro svolto in questi mesi. Alla segreteria Elly Schlein per la fiducia. Grazie a tutte e tutti per il cammino fatto. Ora avanti, insieme, con una squadra forte e determinante pronta per le prossime sfide per una Toscana ancora più bella, più solidale, più competitiva».

Il commento del Movimento 5 Stelle

«La nostra comunità ha espresso la volontà di proseguire nel percorso sin qui intrapreso, chiedendo che i temi portati ai tavoli di confronto con il Partito Democratico si trasformino da proposte a fatti. Il Salario minimo regionale, la vera tutela dell’ambiente, l’acqua pubblica in Toscana, così come tante altre proposte, evidentemente sono molto sentite e necessarie».

«Noi siamo pronti e da domani proseguiremo il percorso con il PD per definire un accordo scritto. Andiamo avanti, convinti di poter fare la differenza, orgogliosi di una comunità che, seppur con le dovute difficoltà, ha scelto mettendo come faro il bene dei cittadini toscani.” È quanto dichiarato da Irene Galletti, Coordinatrice regionale e Presidente del Movimento 5 Stelle Toscana, in un post pubblicato oggi sui suoi canali social ufficiali.