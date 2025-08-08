SORANO – Alla 43ª Mostra dell’Artigianato, che si terrà a Sorano dal 13 al 17 agosto, ci sarà uno spazio davvero speciale: quello dedicato alla solidarietà e all’iniziativa dei più piccoli.

(Foto d’archivio)

Un gruppo di bambini di Sorano parteciperanno infatti con un mercatino artigianale da loro ideato e promosso per raccogliere fondi a favore di Riccardo, il piccolo di 4 anni affetto da una rara sindrome genetica, che vive nella vicina Pitigliano.

L’idea è nata direttamente dai bambini, che con entusiasmo e determinazione hanno coinvolto famiglie e compagni per dare un contributo concreto. Il loro banco, che sarà aperto indicativamente dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, in piazza della Chiesa, sarà presente durante la Mostra, dove metteranno in vendita piccoli oggetti con l’intento di sostenere le spese mediche e riabilitative della famiglia di Riccardo.

«Abbiamo raccolto con grande emozione e convinzione la proposta dei bambini – ha dichiarato il sindaco di Sorano, Ugo Lotti –. La loro iniziativa ci ha colpiti non solo per la spontaneità, ma per la profonda consapevolezza che dimostrano nei confronti della solidarietà e del senso di comunità. Per questo, come Amministrazione comunale, abbiamo deciso di dare loro spazio all’interno di uno degli eventi più importanti dell’anno».

L’amministrazione comunale ringrazia sentitamente i piccoli e le famiglie per la sensibilità dimostrata, e invita tutti i visitatori della Mostra dell’Artigianato a passare dallo stand dei bambini per sostenere, con un piccolo gesto, una grande causa.