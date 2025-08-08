ORBETELLO – Il comitato “Orbetello Bene Comune” esprime preoccupazione rispetto ai primi dati pubblicati dalla stampa locale, regionale e dalle fonti delle principali associazioni di categoria che rappresentano gli operatori del settore turistico.

“Si parla di un luglio in ribasso – commentano -, cioè del -15% di presenze in ambito provinciale, della Maremma che non segue il trend regionale e che perde presenze turistiche, con un minimo di speranza di rifarsi ad agosto. A nostro avviso, questi dati relativi allo stato attuale del nostro territorio richiedono l’avvio di una riflessione collettiva, atta a comprendere le cause di questa situazione e a immaginare un presente e un futuro diversi”.

“Se si passeggia per i nostri paesi, si frequentano i luoghi dell’accoglienza turistica e si parla con gli operatori ed i commercianti le risposte sono preoccupanti. Tutti concordano sul fatto che ormai siamo diventati un luogo turistico da fine settimana, da mordi e fuggi. Poi ci sarebbe un’altra chiave di lettura, che è quella del turista, che dovrebbe scegliere la nostra zona per godere delle bellezze del nostro territorio; se si chiede in giro qualche parere le risposte non sono incoraggianti: paesi sporchi e abbandonati, strade dissestate, spiagge impresentabili ad inizio stagione, degrado generale del verde pubblico e del patrimonio culturale; inoltre, i lavori dello Scolmatore di Albinia sono fermi e nel tratto Albinia-Campeggi si creano continuamente file e le ciclabili sono poco fruibili (ad esempio quella di Albinia verso i campeggi è stata riaperta a luglio, quindi da pasqua a giungo non era utilizzabile), che si vanno ad aggiungere all’ormai strutturale crisi ambientale della laguna”.

“A tutto questo era stata opposta una ‘massiccia campagna promozionale’ per voce del sindaco, in occasione della Conferenza organizzata da Confesercenti dello scorso mese di aprile, con il supporto di Toscana Promozione. Che fine ha fatto? Forse era solo l’ennesimo proclama per far fronte alle lamentele di allora, da aggiungere alla risposta data ai commercianti infuriati di abbonare il pagamento del suolo pubblico. Qualcosa di positivo però c’è: il Comune di Monte Argentario sta galoppando con le campagne di marketing e forse qualche briciola di riflesso toccherà anche agli Orbetellani”.

“In ogni caso – conclude il comitato -, la crisi del settore turistico ci deve interrogare per capire le sue cause e come poterne uscire. A nostro avviso, al nostro territorio mancano una visione di sviluppo e politiche del lavoro; l’amministrazione comunale pare essere cieca, senza idee e prospettive. Non possiamo pensare, come comunità, di fondare tutta l’organizzazione sociale locale sul lavoro stagionale e sul settore turistico come fatto negli ultimi decenni. Paradossalmente, se il turismo oggi è in calo e in crisi è perché negli ultimi decenni si è puntato solo in quel settore, tralasciando tutto il resto. Questo perché il lavoro di cui è costituito il settore turistico è costitutivamente precario, oltre che essere spesso mal pagato e/o irregolare. È necessaria stabilità lavorativa ed esistenziale, cosa che, da solo, l’ambito turistico non può garantire, cosicché tutta la popolazione e le giovani generazioni possano costruire qui il loro futuro. Che sia l’inizio di una riflessione collettiva”.