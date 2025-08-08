GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 8 agosto 2025

Ariete vivrà una giornata dinamica sul lavoro: utile mantenere il ritmo senza fretta.

Toro cercherà quiete: momento ideale per riflettere senza fretta.

Gemelli sarà particolarmente brillante nelle parole: dialogare farà bene all’anima.

Cancro avvertirà una spinta alla protezione emotiva: senti cosa ti serve davvero.

Leone agirà con disciplina ma con cuore: buon equilibrio tra ambizione e empatia.

Vergine curerà ogni dettaglio: perfetta giornata per mettere ordine.

Bilancia vivrà relazioni piacevoli e leggere: serenità nei confronti familiari.

Scorpione sarà profondo e penetrante: il tuo istinto ti guiderà bene.

Sagittario, segno del giorno, sarà entusiasta, libero e pronto a esplorare.

Consiglio escursione: visita al promontorio della Capraia, per vivere orizzonti aperti e spirito libero.

Capricorno lavorerà con determinazione: mantieni concentrazione e costanza.

Acquario sarà creativo, ma attento a non disperdere attenzione.

Pesci avranno emozioni profonde: prenditi cura di ciò che senti dentro.