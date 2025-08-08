GROSSETO – Grande successo per lo show cooking che Giorgio Barchiesi, il conosciutissimo cuoco “Giorgione orto e cucina”, ha tenuto giovedì 7 agosto alla sala Eden per ricordare il suo grande amico Giancarlo Bini.

“La prima volta che sono venuto a Grosseto, tantissimi anni fa, è stata per mangiare al ristorante Ombrone dove ho conosciuto il grande Bini, il quale, con il suo carrello con oltre 50 tipi di oli Evo provenienti da tutta Italia, mi ha fatto appassionare ed innamorare dell’olio extra vergine di oliva, a quei tempi non facevo ancora il cuoco! Oggi sono qui per ricordarlo e per aiutare le coraggiose Iron Mamme”.

Il cuoco, guai a chiamarlo chef, ha preparato, fra uno “sdigiunino” ed un “delisciussss”, davanti agli occhi di quasi 300 persone, un bel soffritto di aglio e guanciale con l’olio Evo del Frantoio Franci su cui ha cucinato degli straccetti di carne Wagyu Maremma sfumati con un ottimo vermentino dell’azienda Gagiablu. Tutto “laido e corrotto”, come usa sempre dire.

Dopo lo show, un aperipranzo che ha legato solidarietà ed eccellenze del territorio con i pluripremiati formaggi del Caseificio Il Fiorino, la bruschetta del Panificio 900 con l’olio del Frantoio Franci, la pasta di grani antichi La Toscanina con le verdure dell’Azienda Biologica Turini e con il “sugo bianco” fatto con la carne Wagyu Maremma. Per finire gli straccetti di Maremmana e frutta a volontà, tutto accompagnato dai vini dell’azienda GagiaBlu.

“I quasi 4000 euro raccolti serviranno alle Iron Mamme per realizzare progetti inerenti all’autonomia per i ragazzi e la circomotricità per i bambini; inoltre verrà rafforzato il progetto ‘Notte da leoni’ – concludono gli organizzatori -. Grazie a Dominga Tammone di Libertà Creativa, al Grand Hotel Bastiani, a Soddu Lavanderia Industriale e alla Cooperativa Uscita di Sicurezza che ha, da subito, creduto nella realizzazione e nel successo di questo evento”.