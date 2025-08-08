SCARLINO – Si sono conclusi nei giorni scorsi tutti gli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di Scarlino Scalo, un progetto articolato che ha interessato l’intera area con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio moderno, funzionale e attrezzato.

«La nostra amministrazione si è aggiudicata un finanziamento pari a 337.500 euro – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Cesare Spinelli – arrivando al terzo posto nella graduatoria regionale, quasi la totalità dell’investimento previsto, che è pari a circa 395mila euro. Il Comune ha finanziato la parte restante, circa 57.500 euro. Il progetto ha previsto l’ampliamento degli spazi e delle attrezzature».

Tra le opere realizzate ci sono un nuovo campo da padel, un percorso vita attrezzato all’aperto, la ristrutturazione dell’ex campo da bocce con la creazione di un’area palestra all’esterno dotata di attrezzi fitness, l’ampliamento degli spazi dell’ex cucina per ospitare locali deposito e servizi igienici in funzione delle future attività di sagre, la demolizione e ricostruzione di un volume precario per l’allestimento di un nuovo locale biglietteria-ufficio e infine la manutenzione straordinaria di tutti i servizi igienici e degli spogliatoi. È stato inoltre installato un impianto solare termico per l’alimentazione dei servizi igienici e degli spogliatoi.

«Si tratta di un intervento importante – dichiarano il sindaco Francesca Travison e il consigliere comunale con delega allo Sport, Diego Radi – che valorizza un’area strategica della nostra comunità e amplia l’offerta di servizi sportivi e aggregativi per tutte le fasce d’età. La riqualificazione è il risultato di un lavoro corale che ora proseguirà con la definizione della gestione dell’area, affinché possa essere vissuta e tutelata nel tempo».

Anche l’assessore ai lavori pubblici Cesare Spinelli esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: «Abbiamo portato a termine un programma complesso, attento alla funzionalità ma anche alla sostenibilità, con l’inserimento di un impianto solare e la previsione di nuove piantumazioni, già affidate e che verranno realizzate nei prossimi mesi. Ora lavoreremo per garantire il decoro e la sicurezza dell’area anche nella fase transitoria, valutando l’installazione di sistemi di videosorveglianza e il coinvolgimento della squadra esterna comunale per le attività di taglio del verde e pulizia».

Attualmente il Comune ha preso in consegna le chiavi degli impianti e i dispositivi di controllo della climatizzazione, in attesa dell’avvio del bando di concessione. I certificati di regolare esecuzione delle opere sono stati acquisiti e verranno approvati secondo i tempi previsti dalla legge.