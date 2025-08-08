CASTEL DEL PIANO – Fervono i preparativi per la gara podistica Castel del Piano al Tramonto, una delle gare più belle del circuito provinciale Uisp Corri nella Maremma, giunta alla sua 11esima edizione. Dopo i successi degli anni passati, Amiata Outdoor, Avis Castel Del Piano e Marathon Bike ripropongono sabato prossimo la manifestazione di 7,8 chilometri che toccherà gli angoli più belli del paese, in particolare modo il tracciato nel centro storico. La partenza della gara è prevista alle 19, mentre quella dei bambini alle 17, da piazza Garibaldi. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Castel del Piano e dalla Provincia di Grosseto. Pacchi gara garantiti ai primi cento.