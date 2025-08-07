GROSSETO – Nuovo appuntamento con TuttoSagre, la nostra guida speciale alle sagre in provincia di Grosseto e in tutta la Maremma. Uno strumento prezioso che tutti i nostri lettori potranno consultare in ogni momento e in ogni luogo per trovare la loro sagra preferita. Qui trovate tutti gli appuntamenti in una sezione dedicata al tutto sagre: LINK

Sagra del Baccalà a Sant’Andrea: una tradizione lunga 34 anni

È tutto pronto per accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate elbana: la XXXIV edizione della Sagra del Baccalà, in programma dal 24 luglio al 2 agosto e poi di nuovo dal 4 al 10 agosto nella frazione di Sant’Andrea, all’insegna del gusto, della musica e della convivialità. Tutte le informazioni qui

A Bagno di Gavorrano torna la festa maremmana

Da venerdì 8 a domenica 17 agosto 2025 (con una breve pausa il 15), il Parco Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, in via Marconi, si trasforma nel cuore pulsante della Maremma con la nuova edizione della Festa Maremmana. Un appuntamento attesissimo che coniuga tradizione gastronomica, musica dal vivo e impegno sociale, in una cornice accogliente e autentica. Tutte le informazioni qui

Montepescali la festa del cinghiale maremmano

Dal 7 al 16 agosto, il pittoresco borgo di Montepescali si anima con la Festa del Cinghiale Maremmano, un evento che unisce gastronomia, musica dal vivo e cultura popolare, attirando visitatori da tutta la provincia e oltre. Organizzata dal Circolo Cacciatori Montepescali, la manifestazione promette serate indimenticabili all’insegna del divertimento, della buona tavola e della valorizzazione del territorio. Tutte le informazioni qui

A Fonteblanda: tornano la Sagra della Frittura di Pesce e la Sagra del Cacciucco

Doppio appuntamento gastronomico organizzato dall’ASD Fonteblanda. Dal 10 al 13 agosto si parte con la Sagra della Frittura di Pesce, mentre dal 16 al 25 agosto andrà in scena l’attesissima Sagra del Cacciucco. Due eventi distinti ma accomunati dallo spirito conviviale e dalla valorizzazione della tradizione culinaria locale. Tutte le informazioni qui

A Marsiliana doppio appuntamento con la sagra dei pici e dello zafferano

Dal 2 al 9 agosto 2025, spazio ai sapori tradizionali della pasta fatta a mano, mentre dal 10 al 17 agosto i riflettori si accenderanno sulla Sagra dei Pici e dello Zafferano, una gustosa novità che promette di conquistare anche i palati più esigenti. Appuntamento a Marsiliana, nel comune di Manciano. Tutte le informazioni qui

A Rispescia torna Festambiente

Dal 6 al 10 agosto, a Rispescia (Grosseto), torna l’appuntamento con Festambiente, la festa di Legambiente. All’interno dell’area sono presenti vari ristoranti, dal vegetariano al Maremmano, tavoli sotto gli ulivi, e poi panini, birra e vino. Tutte le informazioni qui

E ancora…

Capalbio sagra della bruschetta 2-10 agosto.

Sagra della panzanella a Semproniano 8-9-10 agosto e dal 16 al 17 agosto e bruschettata a Rocchette di Fazio dal 14 al 15 agosto.

A Sassofortino sagra del maccherone dal 9 all’11 e dal 14 al 17 agosto

Alberese festa dello sport e della carne maremma dal 9 al 23 agosto.