STICCIANO – E’ andata al grossetano Federico Bartalucci dell’Area Club Grosseto, vince l‘ottava edizione della Sticciano-Sticciano, corsa ciclistica amatoriale di chilometri 73, disputata mercoledì scorso a Sticciano. La gara è stata organizzata dalla Proloco di Sticciano in collaborazione con il Team Marathon Bike e Uisp Grosseto, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e Cantina Vini di Maremma.

Al via 75 corridori giunti da tutta Italia, alcuni di livello assoluto, che non sono voluti mancare, a questa classicissima infrasettimanale. Vincere a Sticciano non è mai un caso, visto l’arrivo impegnativo. La partenza della gara è stata data alle 15.50 nei pressi del Bar Sport di Sticciano Scalo, dopodiché la carovana è entrata in un circuito di 22 chilometri da ripetere tre volte, con l’arrivo posto dopo un chilometro della salita che porta a Sticciano paese. Al via l’ex campione della Juventus e della nazionale italiana “Penna Bianca” Fabrizio Ravanelli. Ha preso parte alla manifestazione anche Carlotta Fondriest, figlia l’ex campione del mondo di ciclismo Maurizio. Gara nervosa con fughe più o meno importanti, sino all’ultimo giro quando sono andati via una quindicina di atleti, con dentro Marco Lamberti, Mario Calagreti, Stefano Degl’innocenti, Lorenzo Bernardini, Andrea Amorevoli, Federico Bartalucci, Adriano Nocciolini e Roberto Basile.

Proprio quest’ultimo, a poco più di cinque chilometri dall’arrivo è andato via da solo. Una caratteristica che gli ha permesso di vincere più di una gara in questa stagione. Staccare tutti i compagni di fuga è un suo “marchio di fabbrica”, ma questa volta ha dovuto fare i conti con uno scatenato Federico Bartalucci. Arrivato all’ultimo chilometro Basile aveva circa venti secondi vantaggio che però non gli sono bastati per vincere. Dietro, con una progressione davvero notevole, è arrivato Federico Bartalucci dell’Area Club Grosseto, che a 100 metri dal traguardo ha passato Basile e ha vinto la corsa. Terzo Francesco di Costa, quarto Andrea Amorevoli, quinto Cesare Macchi. Questi i migliori delle rispettive categorie: Roberto Rocchi, Tiziano Mura, Lorenzo Bernardini, Francesco di Costa, Cesare Macchi, Marco Silvestri Enrico Burchietti, Fabio Alberi e tra le ragazze proprio Carlotta Fondriest.