ROSELLE – Sono due le auto andate a fuoco in momenti differenti e in luoghi differenti, ma sempre nei dintroni di Roselle. Oltre a quello degli Aiali un’altra vettura è bruciata nel pomeriggio in via Batignananese, in località Roselle, nel comune di Grosseto.

Il veicolo, con a bordo un solo occupante, ha improvvisamente sviluppato un incendio durante la marcia, per cause ancora in corso di accertamento.

L’intervento tempestivo della squadra ha permesso di domare rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse alla vegetazione e alle sterpaglie circostanti adiacenti al punto di fermata del mezzo.

Nessuno di è fatto male né è rimasto ferito.