CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una persona di 60 anni è stata trasferita in ospedale dopo aver rischiato di annegare nel mare di Castiglione della Pescaia.

Il bagnante, in vacanza in Maremma, si trovava al mare nella zona del Pinetina nord quando è stato soccorso e trascinato a riva.

Prima dell’arrivo delle ambulanze l’infortunato è stato soccorso da un medico del 118 fuori servizio poi raggiunto dagli operatori dell’ambulanza della Croce rossa con infermiere partita da Marina di Grosseto e dall’ambulanza India della Misericordia di Buriano. È stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 1.

L’uomo, molto grave, è stato rianimato e trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Questa mattina, a Follonica, un altra persona aveva rischiato di annegare ed era stata soccorsa e portata in ospedale.