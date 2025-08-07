CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Molte le segnalazioni ricevute dal Comune da parte di cittadini che frequentano la zona di Cala del Barbiere, a Punta Ala, dove su alcuni massi della scogliera da anni sono ben evidenti resti di detriti edili in ferro potenzialmente pericolosi. Per questo il Comune ha emesso un’ordinanza di interdizione della zona con l’obiettivo di salvaguardare l’incolumità dei fruitori.

Il sopralluogo effettuato dai funzionari dell’Ufficio Ambiente insieme al locale Ufficio Marittimo, ha evidenziato che sulla scogliera, a causa dell’erosione, sono affiorati materiali edili di vecchi pontili della Marina militare che erano posizionati nell’ultimo tratto della Cala del Barbiere in direzione Torre Hidalgo, strutture che non possono essere rimosse perché realizzate a contenimento della sovrastante scogliera, per assicurarne la staticità ed evitare distacchi di materiale roccioso, ma che rappresentano un rischio per l’incolumità delle persone in quanto sono costituiti anche da elementi metallici sporgenti, presenti sia a terra che nello specchio acqueo. Non potendo procedere con la bonifica urgente della zona il Comune ha dovuto necessariamente interdire l’area all’accesso e alla permanenza per prevenire potenziali situazioni di pericolo per i fruitori.

«Se riceviamo segnalazioni su situazioni di pericolosità – afferma la sindaca Elena Nappi – non possiamo fare finta di niente e dobbiamo intervenire. Il Comune parla per atti e quando una problematica viene segnalata ci attiviamo, con verifiche e sopralluoghi, e prendiamo i provvedimenti del caso, soprattutto quando si parla di pubblica incolumità. Contestualmente ci siamo interfacciati con gli enti regionali competenti in materia per capire quale azioni intraprendere per togliere tale pericolosità e ridare una fruibilità totale di questa meravigliosa zona della nostra costa».

L’ordinanza vieta l’accesso e la permanenza nel tratto di costa compreso tra l’ultimo tratto di Cala del Barbiere in direzione Torre Hidalgo, per uno sviluppo di circa 15 metri in direzione sud, con una profondità di due metri dal costone roccioso. L’area in questione sarà delimitata con il posizionamento di cartelli a terra, non c’è invece divieto di balneazione nello specchio acqueo antistante in quanto non sussistono situazioni di pericolo per la sicurezza dei bagnanti.