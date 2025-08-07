CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Incidente stradale questa mattina, giovedì 7 agosto, sulla Strada provinciale di Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia, dove un ciclista è stato investito da un’auto intorno alle 8 e mezza.

(Foto d’archivio)

Secondo quanto riferito dal servizio 118 dell’Asl Toscana sud est, l’uomo, un 61enne, ha riportato ferite tali da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Il ciclista è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in codice 2 (media gravità) all’ospedale di Grosseto a bordo dell’elicottero Pegaso 2. Non sarebb ein pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, la Misericordia di Grosseto e le forze dell’ordine. Le dinamiche dell’investimento sono ancora in fase di accertamento.