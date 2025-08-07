ORBETELLO – «Saranno necessari fondi per un milione e 840mila euro per la messa in sicurezza della spiaggia del Cannone, che abbiamo richiesto alla Regione in seguito all’ondata di maltempo che ha interessato il nostro territorio nel febbraio scorso». A farlo sapere il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti.

«Il finanziamento dei lavori – spiega il consigliere delegato alla protezione civile comunale, il senatore Roberto Berardi – è stato richiesto come dipartimento di protezione civile, che ha approntato il complesso piano di messa in sicurezza della scogliera: un intervento che è stato pensato per essere efficace e minimamente invasivo dal punto di vista ambientale per risanare i danni causati dal maltempo».

«I fondi sono stati richiesti alla Regione Toscana – sottolinea Berardi – in virtù del fondo costituito proprio per l’emergenza maltempo. Nelle scorse settimane, il progetto è stato caricato sull’apposito portale e siamo in attesa di risposta, auspicando di poter partire il prima possibile e permettere a residenti e turisti di poter tornare ad accedere all’intera area della spiaggia del Cannone in piena sicurezza».

«Per quanto riguarda l’area di Talamone – dice ancora il consigliere delegato – l’amministrazione ha commissionato un ulteriore studio per la messa in sicurezza anche del Bagno degli Uomini, un intervento che, però, non ricade all’interno del quadro normativo dell’emergenza. È fondamentale, in ogni caso, sottolineare che l’integrità della nostra intera zona costiera è monitorata e Talamone non è abbandonato, bensì attenzionato in attesa di ottenere i finanziamenti necessari dagli Enti competenti per eseguire i lavori».

«Da parte nostra, come amministrazione – aggiunge in conclusione il sindaco Casamenti – abbiamo fatto tutto il necessario, stanziato denaro dalle casse del Comune per finanziare studi e progetti, abbiamo riaperto in sicurezza una porzione della spiaggia del Cannone e siamo disponibili a farci carico dell’esecuzione lavori al posto della Regione, purché vengano stanziati i fondi».