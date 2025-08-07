GROSSETO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi in località Valle Maggiore per un incendio che si è sviluppato lungo l’Aurelia, in prossimità della corsia sud. Le fiamme sono partite dalle sterpaglie lungo la strada.

Le fiamme hanno interessato esclusivamente la fascia laterale della carreggiata, senza coinvolgere la viabilità principale. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno spento l’incendio in tempi rapidi, evitando che si propagasse alla vegetazione circostante.

La Polizia stradale ha gestito il traffico riducendo temporaneamente la circolazione a una sola corsia, garantendo la sicurezza degli automobilisti e degli operatori sul posto.

Presenti sul luogo anche squadre di volontari antincendio boschivo della Regione Toscana, e i Carabinieri forestali