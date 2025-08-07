GAVORRANO – Lio sta cercando una nuova casa e una nuova famiglia. Purtroppo il suo padrone è anziano e non riesce più a prendersi cura di lui. Il rischio di finire in strada è concreto e non riuscirebbe a sopravvivere. È un’adozione del cuore.

Lio ha tre anni ed è un bel gattino bianco e rosso a pelo semilungo, con una bellissima coda pelosa. È giocherellone, con un musetto furbo, ed è abituato a vivere in casa. Mangia sia croccantini che scatolette che cucina casalinga.

Purtroppo non può attendere molto e rischia di non avere più una casa.

Lio è un gatto intero, ma c’è già chi si è offerto di sterilizzarlo a proprie spese appena troverà casa.

Si trova a Gavorrano ma può viaggiare in gran parte della provincia. Verrà consegnato con lettiera, giochi, ciotole e tutte le sue cose.

Per info tel: 338.5424928.