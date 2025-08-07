GROSSETO – La Toscana ha avuto l’onore di ospitare, nelle giornate appena trascorse, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, protagonista di una serie di incontri istituzionali e visite che hanno toccato le città di Firenze, Bagni di Lucca, Pistoia e Arezzo.

Un tour intenso e significativo, che ha posto al centro dell’attenzione le persone, le comunità locali e le realtà del territorio che operano ogni giorno con competenza e passione per costruire una società più inclusiva e solidale.

Il percorso toscano ha visto anche la partecipazione di Sara Minozzi, responsabile del Dipartimento Disabilità della Lega Toscana, figura da sempre attenta e attiva sul fronte dell’inclusione e della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

«Questi due giorni – ha dichiarato Sara Minozzi – sono stati un’importante occasione di ascolto dei territori, di valorizzazione delle buone pratiche e di rafforzamento del dialogo tra istituzioni e comunità. L’inclusione non può restare un principio astratto, ma deve tradursi in servizi e reti capaci di mettere davvero al centro le persone, e il nostro Ministro ne è l’esempio concreto». Ha poi aggiunto con convinzione: «Sono molto soddisfatta della programmazione che il Ministro Locatelli sta portando avanti sul territorio toscano. Un lavoro serio, attento, che rappresenta per me – e per tutti coloro che operano nel sociale – un grande stimolo e una profonda ispirazione per continuare a impegnarci con passione e determinazione».

Il Ministro ha visitato strutture, incontrato operatori del settore socio-sanitario e ascoltato le testimonianze di numerose esperienze virtuose nate in Toscana. Sono stati momenti di confronto autentico e stimolante, che hanno dato valore al lavoro quotidiano svolto a fianco delle persone più fragili, promuovendo percorsi di autonomia, dignità e partecipazione attiva alla vita sociale.

La presenza del Ministro Locatelli ha rappresentato un importante riconoscimento per l’impegno portato avanti sul territorio e un’occasione per rafforzare i legami istituzionali, gettando le basi per nuove progettualità condivise.

«Esprimo grande soddisfazione per l’impegno del Ministro Locatelli nella nostra Toscana – ha commentato Andrea Maule, Commissario Provinciale della Lega Grosseto – e per il costante coinvolgimento della nostra Sara Minozzi. È un segno evidente che in lei vengono riconosciute capacità, competenza e una conoscenza profonda delle dinamiche legate alla disabilità. La sua presenza accanto al Ministro testimonia la qualità del lavoro svolto anche a livello regionale».

Un sentito ringraziamento al Ministro Alessandra Locatelli per la vicinanza dimostrata, per l’ascolto sincero e per aver scelto di vivere da vicino la realtà toscana. La sua visita è stata un segnale concreto di attenzione e un incoraggiamento a proseguire con ancora maggiore determinazione il percorso verso una società realmente inclusiva.