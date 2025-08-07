FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha indetto una selezione pubblica per potenziare l’Avvocatura civica mediante l’assunzione a tempo indeterminato di un Funzionario amministrativo.

La presentazione delle candidature deve essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento InPA – disponibile all’indirizzo: www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/ secondo le istruzioni specificate nel bando stesso.

Per consultare l’avviso integrale e quindi i requisiti di ammissione, gli approfondimenti sul profilo professionale, il dettaglio della presentazione delle domande di ammissione e della documentazione, i motivi di esclusione e le modalità di svolgimento della procedura selettiva, il programma di esame e le specifiche relative all’assunzione, è possibile consultare la rete civica al seguente link alla sezione “Amministrazione trasparente”: www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione-Trasparente/ oppure sul Portale Unico del Reclutamento InPA www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/?

Le domande di ammissione devono essere inviate entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 5 settembre 2025.