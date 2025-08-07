Foto di repertorio

GROSSETO – Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha nominato questa mattina Carla Minacci nuovo assessore al Sociale, Politiche della casa e ai Rapporti con il Coeso del Comune di Grosseto.

Minacci subentra a Maria Chiara Vazzano, alla quale il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno profuso durante il mandato.

“Professionista di lunga esperienza e da sempre attiva nel mondo del sociale, Carla Minacci è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Siena e specializzata in Odontoiatria – spiega l’Amministrazione comunale -. Da oltre 40 anni svolge la libera professione ed è attualmente direttore sanitario del centro Dentisti Il Sorriso di Follonica. Parallelamente alla carriera medica, ha maturato un profondo impegno nel volontariato e nella promozione della solidarietà sociale: è membro attivo in numerose associazioni a livello locale e nazionale. Fa parte del comitato direttivo nazionale dell’Amci (Associazione medici cattolici italiani), con cui porta avanti tematiche legate alla tutela della vita e della famiglia. È inoltre da tempo iscritta al Movimento per la Vita e partecipa al network associativo Ditelo sui tetti”.

“Con la nomina di Carla Minacci – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – il Comune di Grosseto si arricchisce di una figura di alto profilo umano e professionale. In qualità di consigliera comunale, ha già dimostrato di conoscere a fondo le dinamiche amministrative, elemento che le permetterà di entrare subito nel vivo del suo nuovo ruolo. A Maria Chiara Vazzano va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questo anno, con competenza e spirito di servizio”.

“È per me un grande onore assumere questo incarico – commenta Carla Minacci -, consapevole della delicatezza e della responsabilità che comporta. Intendo lavorare con ascolto, concretezza e spirito di servizio, mettendo a disposizione la mia esperienza professionale e umana”.