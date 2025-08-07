BAGNO DI GAVORRANO – Buon test precampionato tra Pianese a Follonica Gavorrano, con gli amiatini padroni di casa che hanno la meglio sui biancorossoblù per 4-1. Prima amichevole, dopo il test in famiglia di domenica 3 agosto, per i ragazzi allenati da Francesco Baiano.

Al 6′ prima sortita del Follonica Gavorrano, con Mignani che si avventa su una palla vagante e scarica un destro che si spegne sopra la traversa.

La Pianese trova il vantaggio all’8′ di gioco, con Masetti, che sul secondo palo insacca sul corner battuto da Mastropietro, dopo il tocco di testa di Bellini.

I ragazzi di Baiano cercano immediatamente il pareggio: Marino al 12′ scappa sulla corsia destra e mette al centro verso Mutton, che colpisce di testa trovando un’ottima risposta di Zambuto.

Pianese ad un passo dal raddoppio al 34′: Bertini disegna una splendida parabola su punizione, ma dopo aver scavalcato la barriera la sfera si stampa sull’incrocio dei pali.

Prima frazione interessante tra le due squadre, con i padroni di casa che raddoppiano al 40′ grazie a un colpo di testa di Simeoni su cross di Martey.

Dall’altra parte Zambuto si rende protagonista con un bell’intervento su Marino sul finire della prima frazione, che però si chiude sul 2-1 per i bianconeri. Al 45′, infatti, il cross di Rovere dalla destra termina la sua corsa sotto la traversa, beffando il portiere amiatino.

La ripresa si apre in maniera equilibrata, con la consueta girandola di sostituzioni per le due squadre. Al 18′ arriva il tris della Pianese ad opera di Leonardo Bellini, che si procura e realizza un calcio di rigore che spiazza Poggiolini.

Il 4-1 arriva pochi minuti più tardi, al 22′, con Ercolani che realizza a pochi passi dallo specchio ancora su corner, dopo la spizzata di Bellini.

Gli ultimi minuti scorrono senza sussulti, il match termina col risultato di 4-1.

“Sono contento a metà, per ora abbiamo fatto bene – ha commentato mister Baiano – ma sono dispiaciuto per i quattro gol presi. Due fotocopia su calci piazzati e uno su un traversone laterale, oltre al calcio di rigore. Ma non potevo aspettarmi di più essendo la prima amichevole, perché quella precedente era tra di noi. C’è da lavorare, abbiamo fatto girar bene la palla e abbiamo costruito. Poi bisogna marcare, perché se non si marca si perdono le partite. Su questo andremo a lavorare e vedremo i gol che abbiamo preso. Quando avevamo la palla abbiamo fatto buone cose. Dopo un’ora ho cambiato tutti, avevamo anche otto quote in campo. Mi dispiace per i più esperti, dalla prossima amichevole troveranno spazio e giocheranno tre quote. Dove ci collochiamo in questo campionato? Dobbiamo aver voglia di ambire con umiltà. Secondo tutti c’è una corazza costruita per vincere, poi le altre se la giocheranno. Ci vuole fame e voglia per giocarcela fino in fondo. Non ci poniamo limiti, bisogna avere l’umiltà di capire che se si vola troppo in alto si cade e ci si fa male. Pensiamo a fare un passo alla volta e lavorare a testa bassa, andremo in campo per dare sempre il massimo e non ci poniamo limiti. I ragazzi sono arrivati con grande motivazione e grande entusiasmo, sono contento del lavoro che stanno facendo insieme ai tanti giovani che abbiamo. La condizione migliorerà, poi chi mi farà vedere giocherà, come dico sempre”.

PIANESE: Zambuto; Amey (38′ st Bigiarini), Ercolani (38′ st Corti), Masetti (35′ st Chiavarino); Sussi (1′ st Vigiani), Simeoni (1′ st Rafele), Bertini (14′ st Spinosa), Tirelli (32′ pt Proietto), Martey (32′ st Nicastro); Mastropietro (14′ st Jasharovski), Bellini (32′ st Ferrarini). A disposizione: Porciatti. All. Birindelli.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini (1′ st Poggiolini); Rovere (1′ st Politi), Bernardini (15′ st Pimpinelli), Fremura (15′ st Matteucci), Bucci (32′ pt Ferretti (15′ st Remedi)); Marino (15′ st Bianchi), Lo Sicco (15′ st Calvi), Mignani (15′ st Proietti); Giordani (15′ st Pescicani), Mutton (15′ st Scartabelli), Bellini (15′ st Arrighi). A disposizione: Cacciaguerra, Tanganelli, Picci, Berardone. All. Baiano.

ARBITRO: Ravara di Valdarno; assistenti D’Andrea di Viterbo e Aguzzi di Rieti.

MARCATORI: 8′ Masetti, 40′ Simeoni, 45′ Rovere, 17′ st (rig.) Bellini Le., 22′ st Ercolani.