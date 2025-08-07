GROSSETO – Aggiornamento ore 19.13: L’auto andata a fuoco era alimentata a gpl.

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco il mezzo risultava già interessato dalle fiamme. I pompieri hanno prontamente provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area, disattivando l’alimentazione del gas del veicolo per evitare ulteriori rischi.

L’autovettura, che si trovava in marcia al momento dell’evento, è andata completamente distrutta.

News ore 18.20: Un’automobile ha preso fuoco questo pomeriggio, tra Grosseto e Roselle, in via degli Aiali.

L’incendio è scoppiato verso le 16 di oggi. L’auto era in movimento quando ha iniziato ad uscire fumo dal motore. Il conducente è saltato giù e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, e la Polizia municipale per la viabilità.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

È il secondo incendio di auto in zona: nel pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta in via Batignananese, in località Roselle (nel comune di Grosseto), per l’incendio di un’autovettura in transito.

Il veicolo, con a bordo un solo occupante, ha improvvisamente sviluppato un incendio durante la marcia.

L’intervento tempestivo della squadra ha permesso di domare rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse alla vegetazione e alle sterpaglie circostanti adiacenti al punto di fermata del mezzo.

Non ci sono stati feriti.