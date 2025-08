SCARLINO – La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha confermato l’annullamento della classificazione del biossido di titanio (TiO₂) in polvere come sostanza cancerogena. Sulla notizia intervengono sia Fratelli d’Italia che la Cgil

Fratelli d’Italia: “Una vicenda che ha avuto origine nel 2015, con una proposta dell’agenzia francese ANSES, accolta nel 2019 dalla Commissione europea nonostante le forti perplessità scientifiche”. È quanto commenta Marco Grassini, consigliere comunale Fratelli d’Italia Follonica.

“Quella classificazione – prosegue Grassini – che parlava di “sospetto cancerogeno per inalazione” era basata su uno studio che oggi la stessa giustizia europea ha definito non affidabile e inaccettabile dal punto di vista scientifico. A seguito dei ricorsi presentati da industrie e operatori del settore, il Tribunale dell’UE aveva già annullato la classificazione nel 2022. La Commissione e la Francia hanno fatto ricorso, ma la Corte di giustizia ha ora definitivamente respinto ogni obiezione, certificando l’errore grave alla base di quella decisione”.

“Si chiude così una pagina amara, che ha avuto conseguenze reali e gravi per le imprese del territorio e per i lavoratori. Mentre alcuni parlavano a sproposito, diffondevano timori e facevano battaglie ideologiche, chi pagava il conto erano le persone che ogni giorno tengono in piedi l’economia locale. La scienza e la giustizia hanno fatto chiarezza. Ora sarebbe auspicabile che anche chi ha contribuito a questo clima tossico faccia un passo indietro, con la stessa enfasi con cui ha lanciato accuse e allarmi infondati”, conclude Marco Grassini, consigliere comunale FDI Follonica.

Cgil: «La pronuncia della Corte europea di giustizia mette fine a una lunga diatriba sulla pericolosità o meno di alcune formulazioni che contengono biossido di titanio in polvere. Quello che rileva per il sindacato – sottolineano il segretario generale Fabrizio Dazzi e il membro di segreteria, Riccardo Tosi – è il fatto che si sia arrivati a tali conclusioni su basi scientifiche, rassicurando rispetto alla salute dei lavoratori e dei consumatori. Definendo i parametri di riferimento inequivocabili per considerare questo prodotto non cancerogeno.

La sentenza, inoltre, dovrebbe riportare tutti coi piedi per terra. Capendo che per l’Italia e per l’Europa è arrivato il momento di tornare ad occuparsi con attenzione e dedizione al tema della produzione industriale di qualità. Senza la quale il nostro paese e l’intero continente sono destinati a percorrere il piano inclinato che li condurrà all’irrilevanza economica rispetto all’evoluzione di Cina, Paesi emergenti e sud est asiatico. Che sempre più si configurano come i protagonisti del futuro prossimo»