GROSSETO – Non sappiamo dirvi se a Giuseppe, padre dell’attore Adolfo Celi, a tutti noto, almeno come il Professor Sassaroli in “Amici miei” e del cattivo di Sandokan James Brooke, fece piacere ricevere l’incarico nel 1932 di Prefetto a Grosseto. La sua presenza qua fu breve, solo sino al 1934, ma permise al figlio giovanetto Adolfo (classe 1922) di frequentare alcune classi ginnasiali in questa Città. Gli stessi Annuari del ‘Liceo Ginnasio Carducci Ricasoli’ riportano del resto il suo nome, a dimostrazione ufficiale del suo far parte di questa Comunità.

Di Adolfo Celi (come si evince dalla documentazione fotografica dell’estensore di questa nota) si ha notizia nell’Annuario 1933 – 34 – 35 (XI – XII – XIII) per la Classe II ginnasiale Sezione A. Tra i suoi compagni di scuola, si leggono anche i nomi di alcuni grossetani poi divenuti noti. Tra questi il medico Prof. Paolo Maria Costa ed il Prof. Mario Meschini, direttore dei Coltivatori Diretti e più volte pubblico amministratore.

(Nella foto l’annuario della classe di Celi così composta: Cappelli Andrea, Cavani Gilda, Ceglie Arnaldo, Celi Adolfo, Chelli Pietro, Costa Paolo Maria, Falzacappa Benci Giuliana, Gaggioli Flora, Geri Giustina, Ghirlanda Mario, Gorelli Cesira, Lenzi Renato, Mannelli Ferruccio, Meschini Mario, Miranceli Reno, Nencioni, Giuseppe, Nobile Orazio Giuseppe, Pellegrini Mario, Petri Angela Milla, Pittui Giovanni, Raspi Renata, Rossi Amerigo, Tognini Mario, Venturi Giorgio).