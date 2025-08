Disturbi come acidità, nausea, dolore addominale o digestione difficile possono sembrare banali, ma ignorarli rischia di far trascurare condizioni più serie. La gastroscopia è l’indagine più affidabile per controllare esofago, stomaco e duodeno, individuando problemi anche allo stadio iniziale e prevenendo complicazioni future.

Presso la Clinica Parioli di Roma l’esame si svolge in ambienti moderni e sicuri, con la possibilità di effettuare la sedazione cosciente: il paziente resta tranquillo e rilassato per un’esperienza indolore e protetta.

Gastroscopia a Roma Gli specialisti della Clinica suggeriscono di sottoporsi all’esame in caso di:

Bruciore gastrico o dolore nella parte alta dell’addome

Nausea frequente o difficoltà nella deglutizione

Reflusso gastroesofageo che non passa con le cure

Sospetta celiachia o altre intolleranze alimentari

Anemia inspiegata o presenza di sangue occulto nelle feci

Familiarità con tumori dello stomaco o dell’esofago

La gastroscopia consente di osservare in diretta le mucose interne e, se necessario, eseguire biopsie immediatamente, per una diagnosi rapida e accurata.

Perché scegliere la Clinica Parioli di Roma

Il reparto di endoscopia offre:

Strumentazione ad alta definizione per immagini nitide e dettagliate

Sedazione gestita da anestesisti esperti per massimo comfort e sicurezza

Referti consegnati in tempi brevi con confronto diretto con il medico

Percorsi dedicati per approfondimenti gastroenterologici completi

Grazie alla collaborazione tra gastroenterologi, internisti e dietologi, ogni paziente riceve un percorso personalizzato dalla diagnosi fino alla cura, per proteggere la salute dello stomaco e dell’apparato digerente in modo completo.