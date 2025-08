Ormai è risaputo che la visibilità online, se non correttamente gestita, può trasformarsi in un problema. Se molti imprenditori si concentrano su ottenere più visibilità online, ce ne sono altri che, invece, puntano a ridurla o a sparire dai riflettori.

Parliamo di situazioni per le quali si può fare ricorso al diritto all’oblio, previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Esso consente a ogni cittadino dell’Unione di chiedere la rimozione di link associati al proprio nome, quando non sussiste più un interesse pubblico attuale alla diffusione di quella notizia.

Ed è proprio su questo delicato equilibrio che si gioca il confine tra libertà di informazione e diritto alla riservatezza.

Ma come si garantisce la tutela della reputazione con il diritto all’oblio e quali attività bisogna avviare per far sì che sia rispettata? La risposta è nella SEO, e ora spieghiamo il perché.

Quando la SEO lavora contro: i casi in cui la deindicizzazione è necessaria

Esistono situazioni in cui la presenza di vecchie notizie, informazioni errate o semplicemente superate può creare danni reali all’immagine di una persona. Questo vale, per esempio, in ambito professionale: molte selezioni lavorative prevedono una verifica preliminare online del candidato, e ciò che compare in prima pagina su Google diventa spesso la sua “lettera di presentazione”.

Il processo avviene principalmente attraverso la deindicizzazione, ovvero la richiesta di rimozione di specifici risultati di ricerca associati al nome della persona. Il Garante per la protezione dei dati personali ritiene la deindicizzazione applicabile quando le informazioni non risultano più pertinenti rispetto al contesto attuale, oppure quando ledono in modo sproporzionato il diritto alla reputazione.

Ma la valutazione non è automatica: ogni richiesta viene analizzata caso per caso, e solo laddove venga riscontrata un’effettiva sproporzione tra il diritto all’informazione e il danno arrecato, si procede con la rimozione del contenuto dai risultati di ricerca.

Aspetti giuridici e limiti concreti dell’oblio digitale

Il diritto all’oblio è disciplinato dall’articolo 17 del GDPR e riconosciuto dalla giurisprudenza europea sin dal 2014. Prevede che, in presenza di una richiesta legittima, vi sia l’obbligo di intervenire rimuovendo i link che violano il diritto alla riservatezza dell’interessato.

La questione però non è semplice, perché non si tratta di cancellare un’informazione da internet, ma di rendere più difficile la sua reperibilità attraverso ricerche mirate sul nome della persona. Questo processo prende il nome di deindicizzazione, e non comporta la rimozione fisica del contenuto. Di conseguenza, l’informazione resta accessibile se si conosce l’indirizzo diretto del sito o se viene rilanciata da altri canali.

Per questa ragione, molte persone scelgono di affiancare alla richiesta formale anche interventi di contenimento e rimozione alla fonte, laddove possibile.

In alcuni casi si ricorre anche a strategie SEO inverse, come il posizionamento di contenuti positivi, utili a spingere in basso i risultati indesiderati.

“Sparire” si può, ma ci vuole un esperto SEO

Sparire dai motori di ricerca non è impossibile, ma richiede una valutazione attenta, una motivazione solida e l’uso coordinato di strumenti giuridici e digitali. Non esiste una bacchetta magica, ma una procedura concreta e riconosciuta, che, se ben gestita, permette di ridurre sensibilmente l’esposizione online di contenuti dannosi, inutili o superati.

Capire quando diventa necessario è il primo passo: se l’informazione non ha più rilevanza pubblica e danneggia in modo sproporzionato la reputazione di una persona, si può e si deve intervenire. La SEO, da sempre associata all’aumento della visibilità, in questi casi diventa lo strumento principale per riconquistare il controllo della propria identità digitale.