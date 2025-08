GROSSETO – Con il centro estivo riservato ai figli dei dipendenti Clodia Commerciale/Conad, si è conclusa l’estate di attività della Uisp di Grosseto. Un’estate che è stata un successo: prima le settimane negli impianti di viale Europa con i centri Gulp e Splash, poi quelle con i bambini di Magliano in Toscana, infine quelle organizzate in collaborazione con Conad. “Una sinergia che prosegue e che ci fa particolarmente piacere – afferma il presidente Uisp, Massimo Ghizzani – in Conad abbiamo un partner che ci è vicino in numerose iniziative, anche all’insegna della solidarietà, e per questo consideriamo questo centro estivo come una delle priorità della nostra estate”.

Tra gli istruttori c’era anche Lorenzo Croci, che ha seguito tutti i campi estivi della Uisp di quest’anno. Ai campi estivi Conad hanno partecipato 25 bambini, che si sono divertiti sulla spiaggia a Marina di Grosseto, ma anche durante le giornate speciali all’Acqua Village di Follonica, all’acquarium Mondo Marino di Valpiana e al parco avventura di Marina.

“Siamo ormai alla terza edizione di questo progetto – dichiara Paolo degli Innocenti, socio Conad Nord Ovest e titolare di Clodia Commerciale srl – e ogni anno raccogliamo grande entusiasmo e partecipazione. Per noi è un modo concreto per prenderci cura delle nostre persone e delle loro famiglie, offrendo ai bambini un’esperienza educativa e divertente, in un contesto sicuro e stimolante. È un’iniziativa a cui teniamo molto e che vogliamo continuare a sostenere”.

Quartier generale dell’evento è stato il Bagno Tirreno, a Marina di Grosseto. “Sono molto felice, c’è stata una bella affluenza – afferma la proprietaria Elena Rossi – auspichiamo che questa collaborazione possa andare avanti.”

Rossi, che fa parte della giunta Uisp Grosseto, si prepara intanto a un altro evento importante: la “Mezza a mezzanotte”, in programma il 22 agosto. Una corsa podistica di 20 chilometri (con anche una prova da 10 km), tutta sulla pista ciclabile, con partenza e arrivo al Bagno Tirreno. Il ricavato sarà devoluto al progetto solidale Per Irene.

“Sono finiti i campi estivi ma non è finita la nostra estate – conclude Massimo Ghizzani – voglio ringraziare tutti gli istruttori che si sono impegnati con passione, garantendo attività coinvolgenti e sicure a circa 150 bambini. Un lavoro importante, che lascia il segno”.