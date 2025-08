FOLLONICA – Ampia operazione contro la pesca illegale nel Golfo di Follonica. I militari della Capitaneria di porto hanno fermato e controllato diverse unità da diporto, riscontrando molteplici violazioni da parte di pescatori sportivi.

Sono stati sequestrati alcuni pregevoli esemplari di tonno rosso (thunnus thynnus), per un peso complessivo di oltre 80 kg, per assenza della prescritta autorizzazione alla cattura ad uso sportivo e/o della tempestiva notifica; sono stati fermati alcuni pescatori ritrovati in possesso di esemplari di specie ittiche la cui cattura è vietata o prelevati sotto la taglia minima prevista delle norme.

Sono state anche rimosse e sequestrate decine di nasse posizionate illegalmente, il cui utilizzo è peraltro vietato in questo periodo dell’anno.

Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari ad € 3.866.

In ogni circostanza, svolti gli accertamenti del caso con l’ausilio del personale del servizio veterinario della locale Asl, il pescato non è andato perduto ed è stato prontamente devoluto in beneficienza ad enti caritatevoli, che lo hanno impiegato per i più bisognosi.

«Tali attività di prevenzione e repressione dell’illegalità contribuiscono in modo determinante alla salvaguardia ed alla tutela del patrimonio agro-ittico ed ambientale-marino del golfo» conclude la Guardia costiera di Piombino.