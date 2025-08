CAPALBIO – Paura nel pomeriggio di oggi, martedì 5 agosto, lungo strada Cava del Gesso, nella campagna di Capalbio, per un grave incidente che ha coinvolto un uomo di circa 60 anni.

Secondo quanto ricostruito, il conducente era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un guardrail. L’impatto è stato violento e l’auto è poi uscita dalla carreggiata, terminando la corsa fuori strada.

L’allarme è scattato poco prima delle 15. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo è stato soccorso in condizioni serie e trasportato con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Presente la polizia locale di Capalbio per i rilievi e per gestire la viabilità nella zona. È intervenuto inoltre il soccorso stradale di Lorenzo Battisti per la rimozione del mezzo incidentato.