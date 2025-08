Sicuramente sono più portata a darvi consigli salutari che portarvi sulle strade della perdizione ma se si provasse a fare qualche aperitivo a base di infusi alla frutta?

Vi va di provare insieme a me?

APERI ALLEGRIA DI BOSCO 4 persone

500 ml di acqua bollente

2 cucchiai di infuso di frutti di bosco da mettere nell acqua bollente e lasciare infusione almeno 1 ora poi filtrare

Mezzo arancio spremuto

120 ml di vodka

Miscelare il tutto e decorare con delle fette di arancia e qualche mirtillo o lampone

Naturalmente la dose della vodka può sembrare da dilettanti ma potete provare a trovare la vostre dose ideale.

DIGER – KOMBUCHA

Il kombucha è una tipo di tè verde dal gusto delicato che ha proprietà remineralizzanti, in questo caso vi chiedo di preparare un infuso di circa 200 ml di acqua a 70 gradi e mettere un cucchiaio scarso di tè infusione per circa 4 minuti e filtrare, aggiungere circa 100 ml di succo di sambuco, meglio senza zucchero, e circa 20 ml di amaro al carciofo e il succo di un lime. Miscelare il tutto e bere dopo cena come digestivo così oppure potete allungarlo con dell’acqua gassata tipo Sanpellegrino. Potete aggiungere qualche fogliolina di mirto e/o menta.

BIOSANGRIA BIANCA

Una delle bevande che mi riporta alle marachelle estive da ragazza è la sangria, ricordo feste organizzate per celebrare l’estate o la fine dell’estate dove fiumi di sangria rendevano più briosi anche i musoni, ecco allora che proviamo farla con un buon infuso di pesca:

500 ml di acqua bollente

2 cucchiai di infuso alla pesca

500 ml di prosecco

Frutta fresca a volontà tipo pesche, mela, melone, limone, pere

Un pezzetto di stecca di cannella

3/4 chiodi di garofano

2 semi di cardamomo

Preparate l’infuso aggiungete i semi, la cannella, fatelo raffreddare e filtrate, aggiungete la frutta e poi il prosecco e servite ben fresco nelle vostre serate.

Ecco queste le mie bevande alcoliche sfiziose e originali da provare.

Per informazioni o curiosità [email protected]

