ROCCASTRADA – L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha indetto un concorso pubblico per esami, riservato prioritariamente a volontari delle Forze Armate, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno presso l’Unità Operativa n. 2 “Programmazione e Gestione – Risorse Finanziarie” del Comune di Roccastrada di una unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti alla categoria dei riservatari, il posto riservato e non coperto per mancanza di aventi titolo, sarà attribuito ad altro candidato che abbia superato le prove d’esame, secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.

La domanda di partecipazione dovrà perentoriamente pervenire entro il giorno 4 settembre 2025 ore 12.00.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma InPA, raggiungibile al seguente link: https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione del candidato sullo stesso portale.

Copia integrale del bando è pubblicato all’indirizzo www.unionecomunicollinemetallifere.it, Amministrazione Trasparente, nella sezione Bandi di concorso e sul sito istituzionale del Comune di Roccastrada https://www.comune.roccastrada.gr.it/, Amministrazione Trasparente, nella sezione Bandi di concorso.

Nel bando si trovano informazioni sui requisiti per l’ammissione, le modalità di registrazione al Portale unico del reclutamento, le modalità di partecipazione e ll programma del concorso

Per la partecipazione alla selezione è necessario effettuare, pena esclusione, il pagamento di € 10,00 quale tassa di concorso. Il versamento dovrà essere effettuato, entro il termine di scadenza previsto all’art. 2 del l’avviso, tramite bonifico bancario intestato al Tesoriere dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Massa Marittima – IBAN: IT 89 U 01030 72290 000001054714 BIC – SWIFT : PASCITMMMSS.