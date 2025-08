PUNTA ALA – Ancora grande golf a Punta Ala con la 42esima Coppa Ruffino, l’ultracentenaria casa vinicola conosciuta in tutto il mondo. L’evento è la seconda gara di qualifica del Circuito Grande Slam 2025, con la formula delle diciotto buche, 4 palle la migliore, medal (1ª e 2ª categoria); stableford (3ª categoria). Ben 90 i giocatori che si sono dati battaglia per aggiudicarsi gli ambiti premi messi in palio dallo sponsor Ruffino. Alla cerimonia di premiazione erano presenti: la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, la baronessa Anna Ruffino Tassinari Duprè delle cantine Chianti Ruffino, Francesco Bizzozero responsabile Ruffino Casa Poggio Cascino e il presidente del Golf Club Punta Ala Fernando Damiani. Al termine della premiazione, una bellissima cena offerta a tutti i partecipanti dallo sponsor Chianti Ruffino.

Tutti i vincitori:

1° CATEGORIA HCP DI GIOCO FINO A 14 (LIMITATA): MEDAL

1° Lordo – Alessandro Peta e Allegra Rocchetti con 69 colpi (N. 2 Magnum Riserva Ducale D’oro )

1° Netto – Fabio Massimo Bombacci e Cristiano Bombacci con 64 (N. 2 Magnum Riserva Ducale D’oro)

2° Netto – Piero Borghi e Lorenzo Campanile con 64 (N.2 Magnum Modus)

2° CATEGORIA HCP DI GIOCO DA 15 A 22 (LIMITATA): MEDAL

1° Netto – Maurizio Di Tomassi e Leonardo Lacche’ con 68 (N. 2 Magnum Riserva Ducale D’oro)

2° Netto – Mariella Cerboneschi e Alessandro Marri con 69 (N.2 Magnum Modus)

3° CATEGORIA HCP DI GIOCO DA 23 A 36 : STABLEFORD

1° Netto – Alessio Dorelli e Tommaso Sabato con 40 punti (N. 2 Magnum Riserva Ducale D’oro)

2° Netto – Fabio Cencetti e Chiara Minoli con 37 (N. 2 Magnum Modus)

CONVERSIONE IN STABLEFORD:

1° SENIORES OVER 60 – GIOVANNI GALEOTTI E VALERIO PACINI cON 37 punti (n. 2 Magnum Riserva Ducale)

Premi Speciali:

Driving Contest Maschile alla buca 10: Carlo Pittatore (bottiglia Riserva Ducale)

Driving Contest Femminile alla buca 10: Mariella Cerboneschi N. 1 (bottiglia Riserva Ducale)

Nearest To The Pin Maschile alla buca 15: Valerio Pacini con Mt. 1,43 (bottiglia Riserva Ducale)

Nearest To The Pin Femminile alla buca 15: Chiara Minoli con Mt. 4,46 (bottiglia Riserva Ducale)