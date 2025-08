FOLLONICA – C’è un profumo che parla di casa, di cacao e di Toscana. È quello di Domus Socolatae, il marchio creato da Rita Lotti e Massimiliano Cavazzoni, che ha portato un frammento di Maremma fino in Giappone. La loro azienda, la follonichese Rima Loca Sas, è stata selezionata tra le eccellenze toscane protagoniste all’Expo di Osaka 2025, all’interno del padiglione interamente dedicato alla cultura e all’identità della Toscana.

L’azienda ha conquistato questa prestigiosa vetrina internazionale grazie alla vittoria del bando regionale per l’internazionalizzazione delle imprese, gestito tramite Confcommercio Grosseto.

Lotti e Cavazzoni, ideatori nel 2018 di una linea di fragranze ispirate al loro B&B Domus Socolatae – una residenza d’epoca a Follonica trasformata in un elegante rifugio per viaggiatori sensibili – hanno dato vita a un progetto olfattivo unico: una collezione di profumi evocativi, arcaici, profondi. Il nome stesso è un manifesto: Domus come casa, Socolatae come cacao.

Nel corso di due anni, in collaborazione con la ditta Diadema di Piombino, hanno sviluppato profumi su misura e in serie limitata, accomunati da un elemento distintivo: il cacao, cuore e firma del brand.

La collezione attuale comprende cosmetici, profumi per la persona e fragranze per l’ambiente, che reinterpretano la Maremma e la Toscana con note di cacao, arancia amara, cocco, pepe bianco, gelsomino e sentori di casa e natura. Tra le essenze più apprezzate, Aura Toscana, ispirata al Mediterraneo e alle isole di São Tomé e Príncipe – storiche “isole del cacao” – dove l’azienda sostiene un progetto di volontariato per la formazione e l’inclusione sociale.

A Osaka, il brand è stato presentato al pubblico dal dott. Buccolieri dell’Ufficio ICE di Tokyo, che ha raccontato in lingua giapponese la storia e la filosofia dell’azienda. Un’occasione preziosa per mostrare un’autentica eccellenza toscana, in cui artigianato, sostenibilità e tradizione si fondono in una proposta contemporanea di lusso emozionale.

“La nostra visione – raccontano Rita Lotti e Massimiliano Cavazzoni – è portare nel mondo il profumo e l’anima della Maremma e della Toscana, attraverso il linguaggio universale del cacao. Siamo orgogliosi di aver rappresentato il nostro territorio in Giappone offrendo un’esperienza sensoriale che unisce memoria, natura e qualità.”

L’iniziativa è stata sostenuta con convinzione da Confcommercio Grosseto:

“Il progetto Domus Socolatae dimostra come, dalle eccellenze dei prodotti toscani, possano nascere percorsi imprenditoriali di respiro internazionale – dichiarano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore dell’associazione –. Siamo lieti di averlo ospitato tra i protagonisti della primavera al Welcome Point di Vetrina Toscana, la nostra bottega nel cuore del centro storico di Grosseto. In riferimento al lavoro svolto dal nostro Ufficio Bandi, cogliamo l’occasione per invitare tutte le imprese con idee solide e prodotti di qualità a credere nelle proprie potenzialità: l’internazionalizzazione è una sfida concreta, da affrontare con coraggio e visione”.

Tornando all’azienda Rima Loca, la presenza all’Expo ha segnato l’avvio della strategia dell’impresa follonichese verso il mercato giapponese e asiatico.

“Domus Socolatae è ora alla ricerca di collaborazioni con boutique, concept store e operatori del settore – anticipa Lotti – per progetti di distribuzione, storytelling olfattivo e marketing emozionale. Voglio precisare che non abbiamo solo prodotti: Domus Socolatae è anche ospitalità, con due B&B di charme a Follonica – la Residenza d’Epoca e il Cocoa Journey, che rappresentano i luoghi in cui il profumo diventa atmosfera, accoglienza e racconto.”