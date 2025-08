GROSSETO – Una situazione che sembra ripetersi quella riscontrata in via Col di Lana, dove anche nella mattina oggi, 5 agosto, l’area accanto ai cassonetti si presentava invasa da sacchi di rifiuti, scatoloni e immondizia sparsa sul marciapiede.

A segnalare il degrado è un residente della zona, che affida il suo sfogo a una dichiarazione chiara quanto amara. «Questa è la mia via – racconta – non è la prima volta che capita e sembra sempre peggio. C’è pure un bar ristorante vicino, più i vari negozi poco più lontani. Lascio solo immaginare chi vive questa zona come può affrontare l’ennesimo risveglio tra i rifiuti»

La preoccupazione non è solo estetica o legata al decoro urbano, ma riguarda anche la sicurezza dei pedoni che, per via dell’occupazione totale del marciapiede, si trovano costretti a camminare sulla carreggiata dove transitano le auto. «Dato che non si può usare il marciapiede, le persone devono utilizzare la strada e diventa pericoloso – conclude il residente – penso agli anziani ma anche ai bambini, e soprattutto ai disabili. Tra inciviltà e incuria, sono sempre loro a rimetterci di più».

La speranza del cittadino è che questa segnalazione possa spingere le autorità competenti a intervenire con urgenza, garantendo pulizia e controlli. Ma allo stesso tempo intende sensibilizzare i propri concittadini al rispetto delle regole, per restituire dignità e vivibilità alla zona.