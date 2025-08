GAVORRANO – E’ Fabrizio Mariottini del Vam Cycling Club a conquistare il trofeo La Stazione di ciclismo amatoriale Uisp, organizzato dal Team Marathon Bike con il patrocinio di Provincia e Comune di Gavorrano e supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto. Sulla salita di Giuncarico Mariottini precede Lido Fogli, Conti d’Angeli Pomezia e Daniele Paoli, Team Qred-Bike Emotion, in una volata ranghi quasi compatti. Un epilogo insolito, con il gruppo che in una corsa davvero velocissima è riuscito a ricucire tutti i tentativi di fuga lungo il percorso, il consueto giro con partenza al Grilli e cinque passaggi sullo strappo di Giuncarico. E all’arrivo è stato un trionfo per i più esperti, con un podio senza giovani: il primo e terzo assoluto della categoria M5 e il secondo della categoria M7.

“Ultimo anno, poi passerò alla M8 – ricorda Conti – ho iniziato a 15 anni, ma ancora la passione è grande e siamo qui col numero”. “Avevo preparato bene questa corsa – sottolinea Mariottini – è stata una vittoria cercata e arrivata. Sono soddisfatto, perché partire tutti insieme con i giovani non era facile”. “Gara veloce – dice invece Paoli, terzo all’arrivo – ho preso la volata troppo lungo e non sono riuscito a rimontare dopo una corsa molto veloce, peccato che alla curva finale per una sbandata mi sono ritrovato trentesimo”.

Grandi apprezzamenti per l’organizzazione del Team Marathon Bike da parte dei partecipanti (74 alla partenza). “Gare in Maremma? Qui è tutto perfetto – assicura Fogli, 65 anni e 50 anni di corse alle spalle – Sicurezza, strade, staffetta, tutti i bivi controllati, organizzazione. Meglio così non si può, siamo tutti contenti”.

Daniele Dainelli dell’Ontraino, Vincenzo Borzi del Vam Cycling Club, Fabrizio Bandini della Speedy Bike, il socio individuale Stefano Degl’Innocenti, Marco Mariottini della Ciclistica Senese, Alberto Lamberti del Team Vallone e Filippo Fontanelli della Domestic Street Racing sono i piazzati dal quarto al decimo posto.

Alle premiazioni presenti Enrico Balestra, responsabile dipartimento settori attività Uisp nazionale, Fabrizio Bernabei, coordinatore ciclismo Uisp Toscana, Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto e il vicepresidente vicario Massimo Pifferi.

Questi, invece, i vincitori di categoria: Enrico Tommaselli, Amici 2 Ruote Gavorrano Elite, Dainelli M1; Filippo Fontanelli, Domestic Street Racing, M2; Borzi, M3; Degl’Innocenti, M4; Mariottini, M5; Lmaberti, M6; Fogli, M8; Claudio Crosa, Fornari Auto, M8; Valeria Tomasulo, Balloni Academy, M8.