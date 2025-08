ALBERESE – Cerano oltre 300 persone ad assistere alla conferenza tenuta da Piergiorgio Odifreddi per la rassegna Parco Aperto all’interno del Parco della maremma.

Il tema, appassionante e raccontato con la consueta verve e accuratezza di Odifreddi, Rileggere Darwin.

Il professore Odifreddi, matematico, logico, divulgatore autore di molti libri, ha ripercorso la storia di Charles Darwin, «che era in principio un teologo, quando partì per il suo viaggio e tornò se non ateo agnostico. Le sue scoperte misero infatti in crisi la visione religiosa del mondo (il fatto che tutto sia stato pianificato da una mente che sapeva cosa voleva) e introduce il caso o addirittura il caos: e questo è qualcosa che da fastidio a molti. E spesso anche la politica interpreta e fraintende le scoperte e le teorie darwiniane. Due parole su tutte: le razze e il genere».

«Parco aperto sta andando molto bene – racconta Simone Rusci presidente del parco della maremma – molti eventi sono andati sold-out molto presto come quello di Odifreddi, e questo è importante perché parliamo di evoluzione che è un meccanismo che sta alla base tra uomo e ambiente».

Gli eventi di “Parco aperto” proseguono nelle prossime settimane e sono in programma anche trekking e passeggiate. Tutti gli appuntamenti di “Parco aperto”, certificati Ecoevents da Legambiente, sono a basso impatto ambientale. Per informazioni sugli eventi visitare il sito https://parco-maremma.it/.