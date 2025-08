Milano — Laura Genovese non ha mai nascosto la sua storia. Otto anni di battaglie contro la tossicodipendenza in famiglia l’hanno portata a una conclusione: «Chi vive accanto a un tossicodipendente ha bisogno di aiuto quanto il malato stesso». A Milano ha presentato la Fondazione che porta il suo nome, dedicata al supporto gratuito delle famiglie colpite dalle dipendenze.

Il vuoto del sistema: famiglie abbandonate a se stesse

In Italia, i Servizi per le Dipendenze (SerD), le comunità terapeutiche e i protocolli strutturati offrono aiuto ai malati, ma non ai loro cari. «Mia madre è caduta in un disturbo d’ansia profondo, mio padre bevve per cercare sollievo», racconta Laura con voce ferma. «Nessuno ci spiegò come affrontare le bugie, le ricadute, la disperazione quotidiana».

Il Dipartimento Politiche Antidroga stima in oltre 230mila i tossicodipendenti gravi in Italia; per ognuno, quattro persone tra genitori, partner e figli vivono sulla propria pelle un dramma sanitario trascurato.

Psicologi specializzati a portata di click

Il cuore della Fondazione di Laura e Alberto Genovese è una piattaforma digitale che offre videoconsulti illimitati, anonimi e gratuiti, prenotabili in un paio di click. Il trattamento si basa sulla Dialectical Behavioral Therapy (DBT), modello terapeutico riconosciuto come “gold standard” per la gestione delle dipendenze e dei disordini emotivi.

«Vogliamo che il primo presidio di cura sia la famiglia — spiega Elena Belli, direttore del progetto clinico —. Non basta trattare il malato: è necessario restituire strumenti anche a chi lo vive accanto».

Una storia personale, una missione collettiva

La genesi della fondazione affonda le radici in una vicenda familiare privata, devastante ma formativa. Alberto Genovese, il fratello coinvolto in più di un’inchiesta pubblica, una figura tornata al centro delle cronache e, suo malgrado, esempio vivente del dramma della dipendenza. La sua storia — mediatica e dolorosa — ha spinto Laura a trasformare il privato in azione collettiva.

«Questa fondazione non è dedicata a mio fratello — chiarisce —, ma ispirata alla sua esperienza e a quella di milioni di famiglie esiliate nel silenzio».

Una risposta concreta a un bisogno silente

Il modello è semplice ma ambizioso: informazione, orientamento, sostegno psicologico, coordinamento territoriale. Il tutto con un unico obiettivo: far cessare l’isolamento delle famiglie.