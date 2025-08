MARINA DI GROSSETO – Bernardo Bocci ha vinto la quattordicesima edizione del Memorial Paolo Formigli di vela, categoria O’Pen Skiff Master, aggiudicandosi anche il tradizionale prosciutto, destinato al vincitore. Nonostante le condizioni meteo incerte, con un temporale che ha costretto il Club Velico Marina di Grosseto a interrompere la manifestazione, organizzata in collaborazione con Circolo Nautico Maremma e sotto l’egida Uisp, dopo le due batterie mattutine il trofeo si è concluso dopo regate spettacolari nella spiaggia di Marina di Grosseto. Samuel d’Angelo si è piazzato secondo e Francesco Vegni è salito sul gradino più basso del podio. Ma al termine è stata festa per tutti, con tanti premi – simpatici e ironici – consegnati ai partecipanti da parte degli organizzatori.

In ricordo di Paolo Formigli, alla presenza della vedova, la signora ilaria Brandini, è stato consegnato un premio speciale ai giovanissimi fratelli Carlo e Giuseppe Buonanno, allievi e sicuramente futuri istruttori per il Club Velico: “Nostro babbo ha una barca e abbiamo iniziato a fare vela spinti dalla mamma – raccontano – per noi la vela è un modo di rilassarci e divertirci e l’idea è di continuare più a lungo possibile, anche cambiando classe”.

“E’ stata una competizione molto intensa perché dopo lo scirocco dei giorni precedenti – racconta il vincitore Bernardo Bocci – la corrente oggi si sentiva molto. La prima prova è andata bene nonostante un piccolo incidente in partenza, poi è arrivato il temporale. Nell’ultima prova non sono partito bene, era meglio andare a destra, ma ho visto una bella raffica e ci ho provato. Così, dopo la poppa, nella seconda bolina, a forza di virate sono riuscito a superare Samuel D’Angelo”.

Bernardo, 21 anni, ha praticamente trascorso tutta la sua vita in barca. “Mio nonno ha trasmesso la passione a mio padre – ricorda – quando mia mamma era incinta in pratica già andavo in barca a vela, lo faccio quindi da sempre. Mi piacciono le gare, ma è più l’amore per il mare a farmi andare avanti”.

A gestire brillantemente l’organizzazione – e anche gli imprevisti – è stato Piero Romeo, volto notissimo della vela italiana, che è stato anche prodiere di Luna Rossa e che oggi è il presidente del Club Velico di Marina di Grosseto e anche il coordinatore della vela targata Uisp per il comitato di Grosseto e per il comitato toscano. “Un po’ di sfortuna per questo temporale – ammette il presidente – ma nel pomeriggio siamo riusciti a completare il memorial. E’ una regata un po’ goliardica, soprattutto un momento di amicizia nel ricordare un nostro istruttore scomparso, Paolo Formigli. Ci piace aver avuto al via nostri soci, ma anche turisti”.

Romeo è un’istituzione della vela in Maremma: “La nostra terra, soprattutto la pianura grossetana – afferma – per la vela è perfetta, sia per derive che per il windsurf. Parliamo di uno dei luoghi migliori in Italia per posizione, spazi a disposizione, un corridoio di lancio di 80 metri che permette di fare l’attività in sicurezza, facilità di uscita, spiaggia alle spalle e niente scogli”.

Per il Club Velico Marina di Grosseto l’estate prosegue: “Il 16 agosto abbiamo Vele d’Agosto, una bella veleggiata con i ragazzi che hanno partecipato ai nostri corsi. Tutti riceveranno un premio, se lo meritano”.